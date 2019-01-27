После Brexit Лондон может объявили военное положение по всей стране

https://racurs.ua/n117335-voennoe-polojenie-v-velikobritanii-mogut-obyavit-posle-brexit-smi.html

Racurs.ua

Военное положение в Великобритании могут объявить в случае неупорядоченного Brexit (Брекзит).

В правительстве страны сейчас ведутся дискуссии о целесообразности введения военного положения. Чтобы предотвратить хаос в стране чиновники могут применить Акт о чрезвычайных ситуациях от 2004 года. Об этом 27 января сообщает Deutsche Welle со ссылкой на британское издание The Sunday Times.

Этот акт позволяет вводить комендантский час, конфисковать имущество у граждан. Предусматривается также ограничение свободы передвижения, а в случае беспорядков разрешается привлекать армию для их подавления.

Также в случае введения военного положения власти могут вносить поправки в законодательство за исключением Акта о правах человека.

«Больная тема во всех вопросах, касающихся планирования на случай хаотического „Брекзита“. Гражданское неповиновение может привести к гибели людей в случае нехватки продовольствия и медикаментов», — цитирует издание осведомленный источник.

Другой источник отмечает, что планировщики в качестве модели нарушения порядка рассматривают ситуацию, возникшую из-за сбоев, вызванных извержением вулкана в Исландии в 2010 году.

Напомним, в Великобритании около 20 министров тайно встречались в парламенте и обсуждали план, который поможет остановить Brexit без соглашения.