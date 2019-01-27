ОБСЕ обнаружила мощные самоходные гаубицы на оккупированной территории Луганщины

Самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика». Фото: Military Navigator

https://racurs.ua/n117334-obse-obnarujila-moschnye-samohodnye-gaubicy-na-okkupirovannoy-territorii-luganschiny.html

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Самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика» калибром 122 мм обнаружили наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Шесть единиц этой техники зафиксировали 25 января неподалеку оккупированного поселка Мирное в Луганской области. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook со ссылкой на отчет ОБСЕ от 26 января.

Наблюдатели отмечают, что незаконные вооруженные формирования Донбасса до сих пор не отвели от линии разграничения тяжелую бронетехнику и оружие, которое предусмотрено минскими соглашениями. Так, в местах постоянного хранения тяжелого вооружения до сих пор не хватает семи буксированных гаубиц Д-30 «Лягушка» калибра 122 мм.

Напомним, 11 января Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала более 20 реактивных систем залпового огня «Град». Технику разместили неподалеку населенного пункта Хрустальный, что в 56 км от оккупированного Луганска.