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Ракурс
Самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика». Фото: Military Navigator

ОБСЕ обнаружила мощные самоходные гаубицы на оккупированной территории Луганщины

27 янв 2019, 15:48
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Самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика» калибром 122 мм обнаружили наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Шесть единиц этой техники зафиксировали 25 января неподалеку оккупированного поселка Мирное в Луганской области. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook со ссылкой на отчет ОБСЕ от 26 января.

Наблюдатели отмечают, что незаконные вооруженные формирования Донбасса до сих пор не отвели от линии разграничения тяжелую бронетехнику и оружие, которое предусмотрено минскими соглашениями. Так, в местах постоянного хранения тяжелого вооружения до сих пор не хватает семи буксированных гаубиц Д-30 «Лягушка» калибра 122 мм.

Напомним, 11 января Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала более 20 реактивных систем залпового огня «Град». Технику разместили неподалеку населенного пункта Хрустальный, что в 56 км от оккупированного Луганска.

Источник: Ракурс


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