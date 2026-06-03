Лимит на продажу бензина на АЗС был введен на оккупированной Луганщине. Фото:

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Ліміт на продаж бензину на АЗС на окупованій Луганщині запровадила ворожа диктатура.

Обмеження передбачають продаж бензину на із розрахунку не більш 20 л на людину. Окупанти пояснили нововведення «зростанням попиту на пальне» і начебто через це існує ризик виникнення дефіциту. Заяву окупаційної адміністрації опублікувало російське видання «Интерфакс».

Заявляється, що обмеження мають тимчасовий характер і будуть скасовані після поліпшення ситуації з постачанням пального на територію самопроголошеної ЛНР.

Як відомо, 30 травня схожі обмеження були запроваджені в окупованому Криму. Російські ЗМІ тоді поінформували, що причиною перебоїв з пальним стали удари безпілотників по російських НПЗ, а також встановлення Збройними силами України «дронового контролю» над федеральною трасою Р-280 «Новоросія», яка сполучає російський Ростов-на-Дону з Кримом через Маріуполь і Мелітополь.

Нагадаємо, 3 червня внаслідок ударів БпЛА в Санкт-Петербурзі загорівся найбільший із нафтопереробних комплексів на північному заході Російської Федерації — АТ «Петербурзький нафтовий термінал». У місті прогриміла велика кількість вибухів та виникла безліч пожеж.