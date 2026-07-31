Украинские войска поразили авиазавод в оккупированной Евпатории. Фото:

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Сили оборони України уразила авіазавод в Євпаторії, інфраструктуру порту Тамань та Волгоградський НПЗ.

Українські дрони уражено два ангари для зберігання авіаційної техніки та виробничий цех Євпаторійського авіаційного заводу, що на території окупованого Криму. Також під удар потрапила інфраструктура порту Тамань, де після влучань спалахнула масштабна пожежа. Про це 31 липня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

У Генеральному штабі ЗСУ поінформували, що в ніч на 31 липня підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод «Лукойл-Волгограднефтепереработка» у Волгограді. Також було зафіксоване влучання в об'єкт з подальшою пожежею на території підприємства.

Крім того, у районі Голубівки Луганської області був уражений комплекс радіоелектронної боротьби окупантів «Поле-21». А в районі Бахмута Донецької області було зафіксоване влучання у пункт управління армії РФ та в склад боєприпасів в районі Наумівки, що в окупованому Криму.

Нагадаємо, 29 липня підрозділи українських Сил оборони військові уразили полігон «Приморський Посад» на тимчасово окупованій території Запорізької області. Масштаби збитків уточнюються.