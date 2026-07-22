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Силы беспилотных систем поразили 13 энергоузлов на оккупированных территориях Украины. Фото:
Украинские СБС сожгли еще 13 энергоподстанций на оккупированных территориях (ВИДЕО)https://racurs.ua/n215175-ukrainskie-sbs-sojgli-esche-13-energopodstanciy-na-okkupirovannyh-territoriyah-video.htmlРакурс
Сили безпілотних систем ЗСУ уразили енерговузли на окупованих територіях України.
Упродовж 21−22 липня в окупованому Криму та інших частинах ТОТ України були уражені ще 13 енергетичних вузлів. Загалом з 1 липня уражено 117 енергетичних цілей. Про це командувач СБС Збройних сил України Роберт «Мадяр» Бровді повідомив у Facebook.
Оператори дронів атакували у Криму електропідстанції ПС 110 кВ:
- «Алушта», (Алушта),
- «Масандра», (Ялта),
- «Лучисте», (Лучисте),
- «Ялта», (Ялта),
- «Алупка», (Алупка),
- «Дарсан», (Алупка),
- «Зоря», (Понизівка),
- Широке
- «Зимине», (Зимине),
- «Гаспра», (Гаспра).
Крім того, була уражена електрична підстанція ПС 150 кВ «Бердянська», що в окупованому Бердянську Запорізької області та електропідстанції в Ольгіне Херсонської області та населеному пункті Більмак Запорізької області.
Нагадаємо, 8 липня українські безпілотники атакували обʼєкт прийому електроенергії енергомостом «Кубань-Крим», який є ключовою точкою постачання електроенергії до окупованого Криму з території Росії. Був уражений пункт ПП-2 «Крим» приймає електроенергію з РФ через підводні кабелі.