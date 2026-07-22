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Силы беспилотных систем поразили 13 энергоузлов на оккупированных территориях Украины. Фото:

Украинские СБС сожгли еще 13 энергоподстанций на оккупированных территориях (ВИДЕО)

22 июл 2026, 21:30
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Сили безпілотних систем ЗСУ уразили енерговузли на окупованих територіях України.

Упродовж 21−22 липня в окупованому Криму та інших частинах ТОТ України були уражені ще 13 енергетичних вузлів. Загалом з 1 липня уражено 117 енергетичних цілей. Про це командувач СБС Збройних сил України Роберт «Мадяр» Бровді повідомив у Facebook.

Оператори дронів атакували у Криму електропідстанції ПС 110 кВ:

  • «Алушта», (Алушта),
  • «Масандра», (Ялта),
  • «Лучисте», (Лучисте),
  • «Ялта», (Ялта),
  • «Алупка», (Алупка),
  • «Дарсан», (Алупка),
  • «Зоря», (Понизівка),
  • Широке
  • «Зимине», (Зимине),
  • «Гаспра», (Гаспра).

Крім того, була уражена електрична підстанція ПС 150 кВ «Бердянська», що в окупованому Бердянську Запорізької області та електропідстанції в Ольгіне Херсонської області та населеному пункті Більмак Запорізької області.

Нагадаємо, 8 липня українські безпілотники атакували обʼєкт прийому електроенергії енергомостом «Кубань-Крим», який є ключовою точкою постачання електроенергії до окупованого Криму з території Росії. Був уражений пункт ПП-2 «Крим» приймає електроенергію з РФ через підводні кабелі.

Источник: Ракурс


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