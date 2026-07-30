Сили оборони вразили низку важливих цілей, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n215321-urajeno-npz-lukoyl-permnefteorgsyntez-ta-poligon-na-tot-zaporijjya-genshtab.html

Ракурс

Сили оборони України вчора, 29 липня, завдали удару по нафтопереробному заводу «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» у Пермі (Пермський край РФ).

Зафіксовано влучання в об'єкт з подальшою пожежею на території підприємства. Про це сьогодні, 30 липня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

«Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» є одним із найбільших нафтопереробних заводів російської федерації. Потужність підприємства становить близько 13 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє автомобільні бензини, дизельне пальне, авіаційний гас, бітуми, мастила та інші нафтопродукти, які використовуються, зокрема, для забезпечення потреб військово-промислового комплексу та збройних сил російської федерації, — наголошують у Генштабі.

Окрім того, українські військові уразили полігон «Приморський Посад» на ТОТ Запорізької області. Масштаби збитків уточнюються.