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Проблемы с горючим на ВОТ Украины. Фото: соцсети

Жесткие ограничения на продажу бензина ввели в оккупированном Крыму

4 июн 2026, 21:30
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Жорсткі обмеження на продаж автомобільного пального запровадили окупанти в Криму.

Відтепер повністю прийнється продаж бензину за готівкові кошти. Крім того, на півострові більше вільно не продаватимуться талони на паливо й не очікується найближчим часом, що ці талоні надійдуть у продаж. За раніше придбаними талонами паливо відпускатимуть. Про це глава окупаційного уряду Криму Сергій Аксьонов повідомив у Telegram.

Запроваджено ліміт у 20 л пального на одного покупця. На кожній АЗС чергуватимуть представники окупаційної адміністрації. Загарбники фіксуватимуть транспортні засоби, які заправлятимуться.

У такому режимі працюватимемо кілька днів, актуальну інформацію оновлюватимемо щодня, — упевнений Аксьонов.

Моніторингові пабліки інформували, що причиною перебоїв з пальним на окупованих територіях та в РФ стали удари безпілотників по нафтобазах та НПЗ, а також встановлення Збройними силами України «дронового контролю» над федеральною трасою Р-280, яка сполучає російський Ростов-на-Дону з анексованим Кримом через Маріуполь і Мелітополь.

Нагадаємо, днями в так званій Луганській народній республіці запровадили ліміт на продаж бензину на АЗС. Обмеження передбачають продаж бензину на із розрахунку не більш 20 л на людину. Окупанти пояснили, що це пов’язано із «зростанням попиту на пальне».

Источник: Ракурс


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