Провал Brexit: стала известна реакция Европы на голосование в британском парламенте

Руководство Евросоюза в шоке от вчерашнего голосования в Лондоне, фото - Reuters

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Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил сожаление в связи с отказом британского парламента одобрить соглашение по Brexit (Брекзит).

Он назвал документ честным компромиссом и лучшей сделкой из всех возможных, сообщает Reuters.

Юнкер отметил что Еврокомиссия готовится к возможному выходу Великобритании из ЕС без заключения соглашения.

В среду в британском парламенте состоится голосование о недоверии правительству Терезы Мэй по предложению лейбористов. Если правительство не получит поддержку, то в течение 14 дней должен быть сформирован новый кабинет.

Лидер оппозиционный сил Джереми Корбин сразу после голосования назвал поражение Терезы Мэй катастрофическим.

Шансы отправить Мэй в отставку довольно высокие, ведь соглашение не поддержали не только депутаты от оппозиции, но и 118 представителей Консервативной партии.

Председатель Европейского Совета Дональд Туск после голосования в Лондоне заявил, что в Брюсселе будут готовиться к разным сценариям, в том числе, Брекзиту без соглашения.

Экс-глава британского МИД Борис Джонсон назвал вчерашние результаты голосования в палате общин поражением, сообщает BBC. В то же время он считает, что отклонение соглашения об условиях выхода Великобритании из Евросоюза дает премьер-министру Терезе Мэй возможность добиться более выгодной сделки.

«У Мэй есть мандат вернуться в Брюссель и добиться на переговорах лучшей сделки», — подчеркнул Джонсон.

Он уточнил, что поддержит Кабмин Мэй на голосовании о вотуме недоверия правительству.

Его поддержала лидер североирландской Демократической юнионистской партии Арлин Фостер. Она считает, что премьер-министр должна вернуться в Евросоюз.

Напомним, что парламент Великобритании 15 января не поддержал Brexit. На принятии соглашения о выходе из Европейского Союза настаивала премьер-министр Тереза ​​Мэй. Против сделки проголосовали 432 депутата. «Брекзит» поддержали лишь 202 члена парламента.

В ноябре 2018 года версию Brexit-соглашения между Великобританией и ЕС, которую отклонил парламент, одобрили 27 стран Евросоюза. В документе были изложены условия выхода из ЕС, однако соглашение должен был одобрить британский парламент.