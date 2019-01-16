Провал Brexit: стала відома реакція Європи на голосування в британському парламенті

Керівництво Євросоюзу шоковане вчорашнім голосуванням у Лондоні, фото — Reuters

https://racurs.ua/ua/n116857-proval-brexit-stala-vidoma-reakciya-ievropy-na-golosuvannya-v-brytanskomu-parlamenti.html

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Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер висловив жаль у зв’язку з відмовою британського парламенту схвалити угоду по Brexit (Брекзіт).

Він назвав документ чесним компромісом і найкращою угодою з усіх можливих, повідомляє Reuters.

Юнкер зазначив що Єврокомісія готується до можливого виходу Великої Британії з ЄС без укладення угоди.

У середу в британському парламенті відбудеться голосування про недовіру уряду Терези Мей за пропозицією лейбористів. Якщо уряд не отримає підтримку, то протягом 14 днів повинен бути сформований новий кабінет.

Лідер опозиційний сил Джеремі Корбін одразу після голосування назвав поразку Терези Мей «катастрофічною».

Шанси відправити Мей у відставку доволі високі, адже угоду не підтримали не тільки депутати від опозиції, але й 118 представників Консервативної партії.

Голова Європейської Ради Дональд Туск після голосування у Лондоні заявив, що в Брюсселі будуть готуватися до різних сценаріїв, в тому числі, до Брекзіту без угоди.

Екс-глава британського МЗС Борис Джонсон назвав вчорашні результати голосування в палаті громад великою поразкою, повідомляє BBC. Водночас він вважає, що відхилення угоди про умови виходу Великої Британії з Євросоюзу дає прем'єр-міністру Терезі Мей можливість домогтися більш вигідної угоди.

«У Мей є мандат повернутися в Брюссель і домогтися на переговорах кращої угоди», — підкреслив Джонсон.

Він уточнив, що підтримає кабмін Мей на голосуванні про вотум недовіри уряду.

Його підтримала лідер північноірландській Демократичної юніоністської партії Арлін Фостер. Вона вважає, що прем'єр-міністр повинна повернутися в Євросоюз.

Нагадаємо, що парламент Великої Британії 15 січня не підтримав Brexit. На ухваленні угоди про вихід із Європейського Союзу наполягала прем'єр-міністр Тереза Мей. Проти угоди проголосували 432 депутати. «Брекзіт» підтримали лише 202 члена парламенту.

У листопаді 2018 року версію Brexit-угоди між Великою Британією і ЄС, яку відхилив парламент, схвалили 27 країн Євросоюзу. В документі були викладені умови виходу з ЄС, однак угоду повинен був схвалити британський парламент.