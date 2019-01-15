Brexit: парламент Великої Британії не підтримав угоду про вихід із Євросоюзу

Британські парламентарі не проголосували за Брексіт

https://racurs.ua/ua/n116856-brexit-parlament-velykoyi-brytaniyi-ne-pidtrymav-ugodu-pro-vyhid-iz-ievrosouzu.html

Racurs.ua

Парламент Великої Британії 15 січня не підтримав Brexit (Брекзіт). На ухваленні угоди про вихід із Європейського Союзу наполягала прем'єр-міністр Тереза Мей.

Проти угоди проголосували 432 депутати. «Брексіт» підтримали лише 202 парламентарів. Про це повідомляє «ВВС Україна».

Версію Brexit-угоди між Великою Британією і ЄС, яку відхилив парламент, схвалили 27 країн Євросоюзу у листопаді 2018 року. В документі були викладені умови виходу з ЄС, однак угоду повинен був схвалити британський парламент.

Тереза Мей закликала проголосувати за угоду та запевняла, що умови цього «Брексіт» найкращі з можливих для Лондона.

Натомість лідер опозиційний сил Джеремі Корбін одразу після голосування назвав поразку Терези Мей «катастрофічною» й заявив, що виносить на обговорення питання про недовіру уряду.

Як відомо, угоду щодо Brexit британські парламентарі мали розглядати 11 грудня 2018 року, проте голосування вирішили перенести на більш пізній термін, оскільки стало очевидно, що запропонований варіант договору з ЄС не має достатньої підтримки серед депутатів.

Раніше повідомлялося, що в британському уряді припускали, що процес виходу Великої Британії з Європейського Союзу може бути зупинений.

Нагадаємо, минулого року опонентам чинного прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей, незадоволеним результатами переговорів із Євросоюзом щодо Brexit, не вдалося зібрати достатньої кількості голосів для її відставки.