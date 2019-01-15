Компанія Nissan представила футуристичний спорткар підвищеної комфортності (ФОТО, ВІДЕО)

Компанія Nissan представила свою новинку у США

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Racurs.ua

Новинку від компанії Nissan (Ніссан) представили на автомобільному шоу в американському Детройті.

Nissan IMs отримав футуристичний дизайн, а самі розробники називають новинку «спортивним седаном підвищеної комфортності». Про це повідомляє Motor24.

Авто може похизуватися незвичайною компоновкою салону, в якому задній диван на три посадочних місця може перетворюватися на такий собі «трон» — широке крісло з великими підлокітниками.

Машину оснастять двома електромоторами сумарною потужністю 483 кінські сили та блоком батарей ємністю 115 кВт-год. На одному заряді машина може проїхати майже 612 км.

Автовиробник укомплектує новинку пневматичною підвіскою, 22-дюймовими дисками, камерами замість бічних дзеркал, системою «змішаної реальності» і автономного управління.

Відомо, що машина зможе рухатися в автоматичному режимі, без участі людини. Спеціальний індикатор в передній та задній частині кузова попереджатиме пішоходів та водіїв, що авто рухається на автопілоті.

Поки невідомо, коли почнеться виробництво цього електрокара.

Нагадаємо, пікап Volkswagen Amarok (Фольксваген Амарок) підготували для їзди в холодному кліматі, зокрема, в горах Ісландії. «Фольксваген» може перевозити до понад 1 тис. кг та підніматися на 45-градусні ухили.