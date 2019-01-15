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Компания Nissan представила свою новинку в США
Компания Nissan представила футуристический спорткар повышенной комфортности (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n116855-kompaniya-nissan-predstavila-futuristicheskiy-sportkar-povyshennoy-komfortnosti-foto-video.htmlRacurs.ua
Новинку от компании Nissan (Ниссан) представили на автомобильном шоу в американском Детройте.
Nissan IMs получил футуристический дизайн, а сами разработчики называют новинку «спортивным седаном повышенной комфортности». Об этом сообщает Motor24.
Авто может похвастаться необычной компоновкой салона, в котором задний диван на три посадочных места может превращаться в такой себе «трон» — широкое кресло с большими подлокотниками.
Машину оснастят двумя электромоторами суммарной мощностью 483 лошадиные силы и блоком батарей емкостью 115 кВт-час. На одном заряде машина может проехать почти 612 км.
Автопроизводитель укомплектует новинку пневматической подвеской, 22-дюймовыми дисками, камерами вместо боковых зеркал, системой «смешанной реальности» и автономного управления.
Известно, что машина сможет двигаться в автоматическом режиме, без участия человека. Специальный индикатор в передней и задней части кузова будет предупреждать пешеходов и водителей, что авто движется на автопилоте.
Пока неизвестно, когда начнется производство этого электрокара.
Напомним, пикап Volkswagen Amarok (Фольксваген Амарок) подготовили для езды в холодном климате, в частности, в горах Исландии. «Фольксваген» может перевозить больше 1 тыс. кг и подниматься на 45-градусные уклоны.