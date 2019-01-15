Авто для езды в холодном климате: умельцы оснастили пикап Volkswagen Amarok кофеваркой, дефибриллятором и портативным генератором (ФОТО)

Volkswagen Amarok. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n116842-avto-dlya-ezdy-v-holodnom-klimate-umelcy-osnastili-pikap-volkswagen-amarok-kofevarkoy.html

Racurs.ua

Пикап Volkswagen Amarok (Фольксваген Амарок) подготовили для езды в холодном климате, в частности, в горах Исландии.

Над автомобилем работали специалисты фирмы Arctic Trucks в сотрудничестве с исландским дилером Hekla. Планируется, что джип будут использовать для зимних прогулок по бездорожью. Об этом сообщает издание Motor1.

Автомобиль получил увеличенный на 25 мм дорожный просвет (до 217 мм), стеклопластиковые расширители колесных арок и 17-дюймовые колесные диски с покрышками размерности 315/70.

«Фольксваген» может перевозить до более 1 тыс. кг и подниматься на 45-градусные уклоны.

В салоне джипа разместили дополнительный портативный генератор, кофеварку, огнетушитель, ящик с инструментами и домкрат, а также набор первой помощи с дефибриллятором.

Под капотом машины дизельный двигатель объемом три литра на шесть цилиндров и мощностью 224 лошадиные силы. Авто разгоняется от 0 до 100 км/ч за 7,9 сек.

Напомним, в США новенький электромобиль e-Golf (Гольф) от немецкого автопроизводителя Volkswagen (Фольксваген) показал нецензурное сообщение на панели приборов во время диагностики.