В Кремле рассказали, когда прекратят войну на Донбассе

Дмитрий Песков, фото — livejournal.com

https://racurs.ua/n116840-v-kremle-rasskazali-kogda-prekratyat-voynu-na-donbasse.html

Racurs.ua

В Кремле сообщили, когда прекратится война на Донбассе. Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков объяснил длительный военный конфликт пребыванием у власти в Украине «партии войны».

В Кремле считают, что из-за этого сейчас шансов на мирное урегулирование в регионе нет, сообщают 15 января «Аргументы и факты».

В интервью этому изданию Песков сказал, что российская власть якобы не слышит, чтобы на украинской политической арене призывали решать «проблему Донбасса путем переговоров, а не путем конфронтации».

Поэтому в Москве ожидают, что шанс на прекращение войны появится, только если в Киеве к власти придет «партия мира и дипломатии». Песков заявил, что Украина должна пересмотреть свой политический курс и разобраться с последствиями вооруженного столкновения на Донбассе.

«Все будет зависеть от Киева, от того, будет ли там у власти партия войны. В этом случае шансов на то, что конфликт прекратится, нет. Наоборот, если победит партия мира и дипломатии, тогда есть шанс», — настаивает Песков.

Пресс-секретарь Путина также считает, что Киев должен начать реализацию минских соглашений, без которых «решить ситуацию будет сложно».

«Для того, чтобы куда-то двигаться, необходимо, чтобы Украина разобралась с последствиями своей гражданской войны, пересмотрела свой курс на полное отторжение двух крупнейших регионов страны», — ответил Песков на «украинский» вопрос.

Инцидент в Керченском проливе в Кремле связывают якобы с предвыборной кампанией Петра Порошенко. Песков повторил тезис своего патрона, президента Путина, о том, что Порошенко инициировал обострение ситуации, чтобы догнать рейтинг своего главного конкурента — Юлии Тимошенко.

Напомним, что в декабре Министерство юстиции Украины направило в Европейский суд по правам человека материалы, подтверждающие участие военнослужащих оккупационной армии России в боевых действиях на территории Донбасса.