Лукашенко назвал войну на Донбассе «недоразумением»

Лукашенко проконсультировался с Медведчуком по вопросам войны на Донбассе. Фото: GoGetNews

https://racurs.ua/n116783-nedorazumenie-lukashenko-prokonsultirovalsya-s-medvedchukom-otnositelno-konflikta-na-donbasse.html

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Агрессию России на Донбассе президент Беларуси Александр Лукашенко назвал «недоразумением». Такое заявление глава соседнего государства сделал во время сегодняшней встречи с лидером движения «Украинский выбор» Виктором Медведчуком.

Лукашенко попросил Медведчука сориентировать его в ситуации на Донбассе и во внутренней политике Украины, подчеркнув, что это важно для принятия решений по дальнейшему политическому курсу Беларуси, сообщает БЕЛТА.

«Это недоразумение (иначе не назовешь) надо заканчивать. Братские республики, народы… Делаем нашим врагам и соперникам подарок своими руками», — заявил белорусский лидер.

Заметим, что у Беларуси с Россией также назревает конфликт. Недавно Лукашенко заявил, что считает РФ только партнером, а не «братским государством». К тому же, Россию обвинили в нарушении таможенного режима с Беларусью.