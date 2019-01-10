Обиделся на Москву: Лукашенко хочет покупать нефть через страны Балтии

Александр Лукашенко, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/n116656-obidelsya-na-moskvu-lukashenko-hochet-pokupat-neft-cherez-strany-baltii.html

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Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству страны проработать вопрос относительно альтернативных путей поставок нефти.

По мнению Лукашенко, для этих целей можно использовать поставки нефти морем в порты стран Балтии, сообщает информационное агентство БЕЛТА.

«Если литовцы не согласны — с латышами договориться и закупать эту нефть», — подчеркивает Лукашенко.

В Беларуси в этом году должна завершится модернизация двух нефтеперерабатывающих заводов, которая позволит использовать не только российскую нефть.

По мнению Лукашенко, страны Балтии могут быть заинтересованы в этом проекте. В частности, Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод сможет обеспечивать их более дешевым топливом, чем они закупают сейчас.

В последнее время отношения между Россией и Беларусью в очередной раз обострились. Причиной конфликта стал так называемый налоговый маневр России (пересмотр размера пошлин и налогов на нефть и нефтепродукты), который значительно уменьшил доходы беларусского бюджета.

Теперь, отмечает Лукашенко, Беларуси приходится искать «другие надежные источники», которые компенсируют потери бюджета.

«Не надо считать, что это катастрофа. Если изберет руководство России такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, это их выбор», — подчеркивает президент Беларуси.

Напомним, в декабре Лукашенко заявлял, что действия России могут привести к изменению внешней политики возглавляемой им страны.