Образився на Москву: Лукашенко хоче купувати нафту через країни Балтії

Олександр Лукашенко, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/ua/n116656-obrazyvsya-na-moskvu-lukashenko-hoche-kupuvaty-naftu-cherez-krayiny-baltiyi.html

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив уряду країни опрацювати питання щодо альтернативних шляхів постачання нафти.

На думку Лукашенка, для цього можна використовувати постачання нафти морем в порти країн Балтії, повідомляє інформаційне агентство БЕЛТА.

«Якщо литовці не згодні — з латишами домовитися і закуповувати цю нафту», — підкреслює Лукашенко.

У Білорусі в цьому році має завершитися модернізація двох нафтопереробних заводів, яка дозволить використовувати не тільки російську нафту.

На думку Лукашенка, країни Балтії можуть бути зацікавлені в цьому проекті. Зокрема, Новополоцький нафтопереробний завод зможе забезпечувати їх більш дешевим паливом, ніж вони закуповують зараз.

Останнім часом відносини між Росією і Білоруссю вкотре загострилися. Причиною конфлікту став так званий податковий маневр Росії (перегляд розміру мит і податків на нафту і нафтопродукти), що істотно знизив доходи білоруського бюджету.

Тепер, зазначає Лукашенко, Білорусі доводиться шукати «інші надійні джерела», які компенсують втрати бюджету.

«Не треба вважати, що це катастрофа. Якщо обере керівництво Росії такий шлях руху і втрату єдиного союзника на західному напрямку, це їхній вибір», — підкреслює президент Білорусі.

Нагадаємо, в грудні Лукашенко заявляв, що дії Росії можуть привести до зміни зовнішньої політики очолюваної ним країни.