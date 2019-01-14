Лукашенко назвав війну на Донбасі «непорозумінням»

Лукашенко проконсультувався з Медведчуком із питань війни на Донбасі. Фото: GoGetNews

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Агресію Росії на Донбасі президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав «непорозумінням». Таку заяву глава сусідньої держави зробив під час сьогоднішньої зустрічі з лідером руху «Український вибір» Віктором Медведчуком.

Лукашенко попросив Медведчука зорієнтувати його в ситуації на Донбасі та внутрішній політиці України, наголосивши, що це важливо для ухвалення рішень щодо подальшого політичного курсу Білорусі, повідомляє БЕЛТА.

«Це непорозуміння (інакше не назвеш) треба завершувати. Братські республіки, народи… Робимо нашим ворогам і суперникам подарунок своїми руками», — заявив білоруський лідер.

Зауважимо, що в Білорусі з Росією також назріває конфлікт. Недавно Лукашенко заявив, що вважає РФ лише партнером, а не «братською державою». До того ж, Росію звинуватили у порушенні митного режиму з Білоруссю.