Иранского шпиона обнаружили в рядах Вооруженных сил Германии

Иранского шпиона обнаружили в рядах Вооруженных сил Германииhttps://racurs.ua/n116839-iranskogo-shpiona-obnarujili-v-ryadah-voorujennyh-sil-germanii.htmlRacurs.ua
В Германии обнаружили шпиона, который работал на Иран. Иностранный агент передавал работодателям секретную информацию касательно Бундесвера.
Злоумышленник служил в Вооруженных силах Германии. Шпиона обнаружили сотрудники Федерального управления уголовной полиции. Об этом сообщает издание Spiegel.
Агент несколько лет имел доступ к секретной информации касательно Бундесвера. В Берлине считают, что задержанный передавал данные Министерству информации и национальной безопасности Ирана.
Спецслужбы установили, что задержанный иностранец родом из Афганистана. В Бундесвере иранец работал экспертом по вопросам языка и советником по культуре.
Чиновник имел доступ к информации о размещении подразделений Вооруженных сил Германии в Афганистане и других странах.
Напомним, в ноябре 2018 года хакеры совершили атаку на представителей Бундестага и Бундесвера. Кроме того, были зафиксированы кибератаки на посольства в Берлине.
Хакеры взломали электронные ящики депутатов, получили доступ к партийной почте. Неизвестно, произошла ли утечка данных из-за хакерской атаки.
Немецкие спецслужбы подозревают, что хакерская атака могла быть совершена представителями группы Snake (Turla). Этих злоумышленников связывают с российскими спецслужбами.