Іранського шпигуна виявили в лавах Збройних сил Німеччини

Шпигуна затримали в Німеччині. Фото: Газета Кемерова

https://racurs.ua/ua/n116839-iranskogo-shpyguna-vyyavyly-v-lavah-zbroynyh-syl-nimechchyny.html

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У Німеччині виявили шпигуна, який працював на Іран. Іноземний агент передавав роботодавцям секретну інформацію щодо Бундесверу.

Зловмисник служив у Збройних силах Німеччини. Шпигуна виявили співробітники Федерального управління кримінальної поліції. Про це повідомляє видання Spiegel.

Агент кілька років мав доступ до секретної інформації щодо Бундесверу. У Берліні вважають, що затриманий передавав дані Міністерству інформації та національній безпеці Ірану.

Спецслужби встановили, що затриманий іноземець родом із Афганістану. У Бундесвері іранець працював експертом із питань мови та радником із культури.

Посадовець мав доступ до інформації про розміщення підрозділів Збройних сил Німеччини в Афганістані та інших країнах.

Нагадаємо, у листопаді 2018 року хакери здійснили атаку на представників Бундестагу та Бундесверу. Крім того, були зафіксовані кібератаки на посольства в Берліні.

Хакери зламали електронні скриньки депутатів, отримали доступ до партійної пошти. Невідомо, чи стався витік даних через хакерську атаку.

Німецькі спецслужби підозрюють, що хакерська атака могла бути здійснена представниками групи Snake (Turla). Цих зловмисників пов’язують із російськими спецслужбами.