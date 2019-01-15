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Хворих у Росії розміщують на настилах із дощок. Фото: RNBEE

«Велика прекрасна Росія»: пензенських хворих розміщують на настилі з дощок (ФОТО)

15 січ 2019, 16:18
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Пацієнтів лікарні в Пензенській області РФ розміщують просто на настилах із дощок.

Фото з «ліжками», які представляють собою чотири стільці, накриті зверху дерев’яними дошками, опублікував в інтернеті співробітник Кузнецовської міжрайонної лікарні, передає «Інтерфакс».

В адміністрації установи підтвердили, що на фото справді показано палату терапевтичного відділення лікарні. Там виправдовуються тим, що такі «ліжка» було встановлено через велику кількість пацієнтів: до відділення на даний момент госпіталізовано 77 осіб, але лікарняних місць вистачає лише для 60-х.

В установі пообіцяли перевести хворих із тимчасових «ліжок» на нормальні протягом декількох днів, за цей час мають виписатися пацієнти, які завершили лікування.

Ліжка з дощок та стільців в Росії. Фото: Depo.ua

Ліжка з дощок та стільців в Росії. Фото: RNBEE


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