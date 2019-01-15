«Великая прекрасная Россия»: пензенских больных размещают на настиле из досок (ФОТО)

Больных в России размещают на настилах из досок. Фото: RNBEE

https://racurs.ua/n116836-na-krovatyah-iz-dosok-razmeschaut-bolnyh-v-rossii-foto.html

Racurs.ua

Пациентов больницы в Пензенской области РФ размещают прямо на настилах из досок.

Фото с «кроватями», которые представляют собой четыре стула, накрытые сверху деревянными досками, опубликовал в интернете сотрудник Кузнецовской межрайонной больницы, передает «Интерфакс».

В администрации учреждения подтвердили, что на фото действительно показана палата терапевтического отделения больницы. Там оправдываются тем, что такие «кровати» были установлены из-за большого наплыва пациентов: в отделение на данный момент госпитализированы 77 человек, а больничных мест хватает только для 60-ти.

В учреждении пообещали перевести больных с временных «кроватей» на нормальные в течение нескольких дней, за это время должны выписаться пациенты, которые уже прошли лечение.