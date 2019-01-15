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Ракурс
Больных в России размещают на настилах из досок. Фото: RNBEE

«Великая прекрасная Россия»: пензенских больных размещают на настиле из досок (ФОТО)

15 янв 2019, 16:18
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Пациентов больницы в Пензенской области РФ размещают прямо на настилах из досок.

Фото с «кроватями», которые представляют собой четыре стула, накрытые сверху деревянными досками, опубликовал в интернете сотрудник Кузнецовской межрайонной больницы, передает «Интерфакс».

В администрации учреждения подтвердили, что на фото действительно показана палата терапевтического отделения больницы. Там оправдываются тем, что такие «кровати» были установлены из-за большого наплыва пациентов: в отделение на данный момент госпитализированы 77 человек, а больничных мест хватает только для 60-ти.

В учреждении пообещали перевести больных с временных «кроватей» на нормальные в течение нескольких дней, за это время должны выписаться пациенты, которые уже прошли лечение.

Кровати из досок и стульев в России. Фото: Depo.ua

Кровати из досок и стульев в России. Фото: RNBEE


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