Дмитро Пєсков, фото — livejournal.com

https://racurs.ua/ua/n116840-u-kremli-rozpovily-koly-prypynyat-viynu-na-donbasi.html

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У Кремлі повідомили, коли припиниться війна на Донбасі. Прес-секретар президент Росії Дмитро Пєсков пояснив довготривалий військовий конфлікт перебуванням при владі в Україні «партії війни».

В Кремлі вважають, що через це зараз шансів на мирне врегулювання в регіоні немає, повідомляють 15 січня «Аргументи і факти».

В інтерв’ю цьому виданню Пєсков сказав, що російська влада буцімто не чує, щоб на українській політичній арені закликали вирішувати «проблему Донбасу шляхом переговорів, а не шляхом конфронтації».

Тому в Москві очікують, що шанс на припинення війни з’явиться, тільки якщо в Києві до влади прийде «партія миру і дипломатії». Пєсков заявив, що Україна повинна переглянути свій політичний курс і розібратися з наслідками збройного зіткнення на Донбасі.

«Все буде залежати від Києва, від того, чи буде там при владі партія війни. В цьому випадку шансів на те, що конфлікт припиниться, немає. Навпаки, якщо буде партія миру і дипломатії, тоді є шанс», — наполягає Пєсков.

Прес-секретар Путіна також вважає, що Київ повинен почати реалізацію мінських угод, без яких «вирішити ситуацію буде складно».

«Для того, щоб кудись рухатися, необхідно, щоб Україна розібралася з наслідками своєї громадянської війни, переглянула свій курс на повне відторгнення двох найбільших регіонів країни», — відповів Пєсков на «українське» питання.

Інцидент у Керченській протоці у Кремлі пов’язують буцімто з передвиборною кампанією Петра Порошенка. Пєсков повторив тезу свого патрона, президента Путіна, про те, що Порошенко ініціював загострення ситуації, щоб наздогнати за рейтингом свого головного конкурента — Юлію Тимошенко.

Нагадаємо, що у грудні Міністерство юстиції України направило до Європейського суду з прав людини матеріали, які підтверджують участь військовослужбовців окупаційної армії Росії у бойових діях на території Донбасу.