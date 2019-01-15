Авто для їзди в холодному кліматі: умільці оснастили пікап Volkswagen Amarok кавоваркою, дефібрилятором та портативним генератором (ФОТО)

Volkswagen Amarok. Фото: flickr.com

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Racurs.ua

Пікап Volkswagen Amarok (Фольксваген Амарок) підготували для їзди в холодному кліматі, зокрема, в горах Ісландії.

Над автомобілем працювали фахівці фірми Arctic Trucks у співпраці із ісландським дилером Hekla. Планується, що джип використовуватимуть для зимових прогулянок по бездоріжжю. Про це повідомляє видання Motor1.

Автомобіль отримав збільшений на 25 мм дорожній просвіт (до 217 мм), склопластикові розширювачі колісних арок та 17-дюймові колісні диски з покришками розмірності 315/70.

«Фольксваген» може перевозити до понад 1 тис. кг та підніматися на 45-градусні ухили.

В салоні джипа розмістили додатковий портативний генератор, кавоварку, вогнегасник, ящик із інструментами та домкрат, а також набір першої допомоги з дефібрилятором.

Під капотом машини дизельний двигун об'ємом три літри на шість циліндрів та потужністю 224 кінські сили. Авто розганяється від 0 до 100 км/год за 7,9 сек.

Нагадаємо, у США новенький електромобіль e-Golf (Гольф) від німецького автовиробника Volkswagen (Фольксваген) показав нецензурне повідомлення на панелі приладів під час діагностики.