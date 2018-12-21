У США електрокар від Volkswagen обматюкав працівників автоцентру (ФОТО)

Автомобіль марки «Фольксваген». Фото: flickr.com

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Racurs.ua

Новенький електромобіль e-Golf (Гольф) від німецького автовиробника Volkswagen (Фольксваген) показав нецензурне повідомлення на панелі приладів під час діагностики. Про це повідомляє «Популярная механика».

У місті Рочестер штату Нью-Йорк фахівці дилерського центру «Фольксваген» налаштовували автомобіль та здивувалися матюкам, які авто показало на панелі приладів. Напис «Fuck of USA» здивував працівника автоцентру. Ймовірно, автор послання планував написати «Fuck off USA», але пропустив одну літеру.

ЗМІ припускають, що хтось таким чином вирішив пожартувати та ввів це повідомлення через меню в панелі приладів як привітальне. Привітальне повідомлення — стандартна функція, тому його в центрі замінять на звичайне.

Як відомо, Volkswagen e-Golf — електромобіль із літій-іонним акумулятором ємністю 36 кВт. год та електромотором потужністю 134 кінських сили. На одному заряді машина може проїхати до 300 км, а максимальна швидкість цього «Гольфа» становить 150 км/ч.

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