В США электрокар от Volkswagen обматерил работников автоцентра (ФОТО)

Автомобиль марки «Фольксваген». Фото: flickr.com

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Racurs.ua

Новенький электромобиль e-Golf (Гольф) от немецкого автопроизводителя Volkswagen (Фольксваген) высветил нецензурное сообщение на панели приборов во время диагностики. Об этом сообщает «Популярная механика».

В городе Рочестер штата Нью-Йорк специалисты дилерского центра «Фольксваген» настраивали автомобиль и удивились матерному слову, которое авто показало на панели приборов. Надпись «Fuck of USA» удивила работника автоцентра. Вероятно, автор послания планировал написать «Fuck off USA», но пропустил одну букву.

СМИ предполагают, что кто-то таким образом решил пошутить и ввел это сообщение через меню в панели приборов как приветственное. Приветственное сообщение — стандартная функция, поэтому его в центре заменят на обычное.

Как известно, Volkswagen e-Golf — электромобиль с литий-ионным аккумулятором емкостью 36 кВт. ч и электромотором мощностью 134 лошадиных силы. На одном заряде машина может проехать до 300 км, а максимальная скорость этого «Гольфа» составляет 150 км/ч.

Напомним, компания Volkswagen показала первые изображения седана Passat нового поколения. Популярная модель стала выглядеть более агрессивно, но все равно узнается. Автомобиль получил полностью новый кузов.