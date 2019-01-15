США обвинили украинского хакера в кибератаке

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Группа хакеров, среди которых есть украинец, причастна к кибератаке на базу данных Комиссии по ценным бумагам и биржам Соединенных Штатов (SEC).

В сентябре 2017 года Комиссия заявила об обнаружении взлома своей корпоративной базы данных Edgar. Эти серверы используют компании, которые управляют капиталами. Об этом сообщает Reuters.

В США считают, что к хакерской атаке причастен 27-летний Александр Еременко из Киева и несколько его сообщников. Хакеры сумели получить доступ к тысячам документов и объявлений о доходах.

Базу данных SEC взломали через литовский сервер, а похищенную информацию предоставили восьми трейдерам из США, Российской Федерации и Украины. Они, торгуя украденными данными, заработали более 4,1 млн долл.

В окружной суд США в Ньюарке, штат Нью-Джерси, уже подан обвинительный акт. Министерство юстиции США обвинило хакеров в компьютерном мошенничестве и других преступлениях.

SEC подала соответствующие гражданские обвинения против Еременко и еще восьми подозреваемых.

Судебные документы свидетельствуют, что Еременко находится на свободе с момента предъявления ему в 2015 году уголовного обвинения в краже более 150 тыс. закрытых корпоративных пресс-релизов от дистрибьюторов Business Wire, Marketwired и PR Newswire.

Напомним, хакеры атаковали СМИ США, среди которых газета Los Angeles Times и издательский дом Tribune Publishing. Предполагается, что злоумышленники использовали для кибератаки вирус-вымогатель Ryuk.