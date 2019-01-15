Два футболиста киевского «Динамо» попали в перечень самых перспективных игроков Лиги Европы (ФОТО)

Футболисты «Динамо» попали в число самых перспективных

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Racurs.ua

Представители киевского «Динамо» Николай Шапаренко и Виталий Миколенко попали в список самых перспективных игроков текущего розыгрыша Лиги Европы.

Соответствующий перечень был составлен Союзом европейских футбольных ассоциаций. Об этом сообщает Football.ua со ссылкой на представительство Лиги Европы.

Полузащитник Николай Шапаренко и защитник Виталий Миколенко оказались среди представителей сильнейших футбольных чемпионатов. В текущем розыгрыше Лиги Европы Шапаренко сыграл три матча и забил один гол. В активе Миколенко четыре матча, один гол и один пас.

В список также вошли футболист испанского «Вильярреала» Сэмюэл Чуквуезе, Кай Хавертц из немецкого «Байера» и Каллум Хадсон-Одои из английского «Челси», представитель бельгийского «Генка» Сандер Берге, Амаду Айдара с немецкого «РБ Лейпциг», Данные Ольмо из хорватского «Динамо Загреб», представитель лондонского «Арсенала» Эмил Смит-Роу, Лука Йович из немецкого «Айнтрахта» и Исмаила Сарр из французского «Ренна».

Напомним, спортивные аналитики проекта Football Benchmark назвали самых дорогих футболистов мира. Самым высокооплачиваемым игроком назван Неймар, бразильский полузащитник ПСЖ.