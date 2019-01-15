Суд над украинскими моряками: еще восемь военнопленных останутся в российском СИЗО (ФОТО)

Украинским военнопленным морякам продлили меру пресечения. Фото: ОГОН в Twitter

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Срок ареста восьми украинским военнопленным морякам продлен до 24 апреля.

Лефортовский районный суд в Москве принял решение по еще восьмерых украинских военнопленных, которых взяли в плен 25 ноября в результате агрессии России против Украины в Азовском море. Об этом 15 января сообщила Объединенная группа общественного наблюдения за соблюдением Конституционных свобод в РФ на собственной странице в Twitter.

Отмечается, что суд продлил срок ареста для Юрия Будзила, Богдана Небылицы, Сергея Чулиба, Юрия Безъязычного, Олега Мельничука, Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороки.

Они будут находиться в следственном изоляторе ближайшие три месяца.

Напомним, сегодня в Лефортовском суде Москвы рассматривали ходатайство следствия о продлении морякам срока содержания под стражей на три месяца.

Суд решил, что матрос «Яны Капу» Евгений Семидоцкий, старший матрос «Никополя» Андрей Оприско, матрос «Никополя» Сергей Цибизов, командир «Бердянска» Роман Мокряк, старший матрос «Яны Капу» Владимир Терещенко, старший матрос «Бердянска» Богдан Головаш, капитан-лейтенант «Никополя» Сергей Попов, мичман «Яны Капу» Андрей Шевченко, представитель СБУ Андрей Драч и моряки Денис Гриценко, Михаил Власюк и Вячеслав Зинченко будут в СИЗО до 24 апреля.