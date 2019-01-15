Суд над українськими моряками: ще восьмеро військовополонених залишаться у російському СІЗО (ФОТО)

Українським військовополоненим морякам продовжили запобіжний захід. Фото: ОГОН у Twitter

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Термін арешту вісьмом українським військовополоненим морякам продовжено до 24 квітня.

Лефортівський районний суд у Москві ухвалив рішення щодо ще вісьмох українських військовополонених, яких взяли у полон 25 листопада внаслідок агресії Росії проти України в Азовському морі. Про це 15 січня повідомила Об'єднана групу громадського спостереження за дотриманням Конституційних свобод у РФ на власній сторінці у Twitter.

Зазначається, що суд продовжив термін арешту для Юрія Будзила, Богдана Небилиці, Сергія Чулиба, Юрія Без’язичного, Олега Мельничука, Андрія Артеменка, Андрія Эйдера та Василя Сороки.

Вони перебуватимуть у слідчому ізоляторі найближчі три місяці.

Нагадаємо, сьогодні у Лефортівському суді Москви розглядали клопотання слідства про продовження морякам терміну утримання під вартою на три місяці.

Суд вирішив, що матрос «Яни Капу» Євген Семидоцький, старший матрос «Нікополя» Андрій Оприско, матрос «Нікополя» Сергій Цибізов, командир «Бердянська» Роман Мокряк, старший матрос «Яни Капу» Володимир Терещенко, старший матрос «Бердянська» Богдан Головаш, капітан-лейтенант «Нікополя» Сергій Попов, мічман «Яни Капу» Андрій Шевченко, представник СБУ Андрій Драч та моряки Денис Гриценко, Михайло Власюк і В’ячеслав Зінченко перебуватимуть у СІЗО до 24 квітня.