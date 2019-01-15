Компанія Moqi представила незвичайний смартфон, який нагадує ігрову консоль PlayStation Vita (ФОТО)

Гаджет схожий на портативну ігрову консоль. Фото: Популярная механика

https://racurs.ua/ua/n116851-kompaniya-moqi-predstavyla-nezvychaynyy-smartfon-yakyy-nagaduie-igrovu-konsol-playstation-vita.html

Racurs.ua

Смартфон Moqi за зовнішнім виглядом дуже схожий на портативну ігрову консоль.

При цьому гаджет, який нагадує консоль PlayStation Vita (Плейстейш Віта), є повноцінним смартфоном. Пристрій оснастили процесором Snapdragon 710 та шістьма гігабайтами оперативної пам’яті. Об'єм внутрішньої пам’яті становить 64 ГБ, присутня підтримка карт пам’яті. Про це повідомляє «Популярная механика».

Екран пристрою має роздільну здатність Full HD, а потужний акумулятор можна замінювати.

Смартфон отримав стереодинаміки, систему охолодження з тепловими трубками та безліч кнопок для керування ігровими функціями. До пристрою можна підключити клавіатуру та мишу.

В Moqi встановлені дві камери з роздільною здатністю на 16 та 5 мегапікселів.

Нагадаємо, суд у Каліфорнії заборонив примушувати підозрюваних розблоковувати смартфони за допомогою біометричних даних, оскільки це суперечить п’ятій поправці Конституції США.