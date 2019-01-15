Центрвиборчком зареєстрував ще трьох кандидатів у президенти України

Вибори президента. Фото: Досьє

https://racurs.ua/ua/n116850-centrvyborchkom-zareiestruvav-sche-troh-kandydativ-u-prezydenty-ukrayiny.html

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Список кандидатів у президенти сьогодні поповнився ще трьома політиками.

ЦВК зареєструвала кандидатами в президенти нардепа Євгена Мураєва, якого висунула політична партія «Наші». Про це повідомила прес-служба Центрвиборчкому в Facebook.

Також 15 січня зареєстровано й Анатолія Гриценка, який є висуванцем партії «Громадянська позиція». Кандидатом у президенти зареєстрували й заступника голови комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Віталія Купрія.

Громадянська мережа «Опора» на власній сторінці у Facebook зазначила, що за реєстрацію Євгенія Мураєва та Анатолія Гриценка всі члени комісії проголосували одноголосно. Щодо Віталія Купрія, то його реєстрацію підтримали 10 членів комісії, а шість утримались.

У Центрвиборчкомі наголосили, що станом на сьогодні вже зареєстровано восьмеро кандидатів на пост глави держави на чергових виборах, які відбудуться 31 березня.

Таким чином ЦВК вже реєструвала Ігоря Шевченка, Сергія Капліна, Валентина Наливайченка, Віталія Скоцика, Андрія Садового, Віталія Купрія, Євгена Мураєва та Анатолія Гриценка.

Нагадаємо, 8 січня Центральна виборча комісія зареєструвала ще чотирьох кандидатів у президенти. Ними стали лідер Соціал-демократичної партії Сергій Каплін, лідер партії «Суспільно-політичний рух „Справедливість“» Валентин Наливайченко, самовисуванець Віталій Скоцик та лідер «Самопомочі» Андрій Садовий.