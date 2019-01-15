Центризбирком зарегистрировал еще трех кандидатов в президенты Украины

Выборы президента. Фото: Досьє

https://racurs.ua/n116850-centrizbirkom-zaregistriroval-esche-treh-kandidatov-v-prezidenty-ukrainy.html

Racurs.ua

Список кандидатов в президенты сегодня пополнился еще тремя политиками.

ЦИК зарегистрировала кандидатами в президенты нардепа Евгения Мураева, которого выдвинула политическая партия «Наши». Об этом сообщила пресс-служба Центризбиркома в Facebook.

Также 15 января зарегистрирован и Анатолий Гриценко, который является выдвиженцем партии «Гражданская позиция». Кандидатом в президенты зарегистрировали и заместителя председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Виталия Куприя.

Гражданская сеть «Опора» на своей странице в Facebook отметила, что за регистрацию Евгения Мураева и Анатолия Гриценко все члены комиссии проголосовали единогласно. Относительно Виталия Куприя, то его регистрацию поддержали 10 членов комиссии, а шесть воздержались.

В Центризбиркоме отметили, что по состоянию на сегодня уже зарегистрировано восемь кандидатов на пост главы государства на выборах, которые состоятся 31 марта.

Таким образом ЦИК уже регистрировала Игоря Шевченко, Сергея Каплина, Валентина Наливайченко, Виталия Скоцика, Андрея Садового, Виталия Куприя, Евгения Мураева и Анатолия Гриценко.

Напомним, 8 января Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще четырех кандидатов в президенты. Ими стали лидер Социал-демократической партии Сергей Каплин, лидер партии «Общественно-политическое движение „Справедливость“» Валентин Наливайченко, самовыдвиженец Виталий Скоцик, лидер «Самопомощи» Андрей Садовой.