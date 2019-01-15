Ученые открыли новый вид акул после анализа музейных коллекций (ФОТО)

Акула. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n116849-uchenye-otkryli-novyy-vid-akul-posle-analiza-muzeynyh-kollekciy-foto.html

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Новый вид акул после длительных исследований музейных коллекций в Австрии и США обнаружили исследователи.

Ученые изучали акул, найденных во Вьетнаме, Таиланде и на острове Борнео около века назад. Исследование касательно нового вида акул было опубликовано в журнале PLOS One, сообщает издание Gizmodo.

Сначала исследователи считали, что обнаруженные особи принадлежали к виду серых акул Carcharhinus porosus, однако этот вид обитает только в американских водах.

Благодаря ряду морфологических отличий от других акул ученые выделили новых представителей надряда хрящевых рыб в новый вид Carcharhinus obsolerus. Обнаруженные особи имели несколько другие зубы, плавники, хрящевые скелеты.

Пока неизвестно, где жили эти акулы, поскольку их образцы нашли уже в местах рыбной торговли.

Ученые предполагают, что вид Carcharhinus obsolerus мог вымереть, поскольку в прибрежных зонах на юго-востоке Азии активно ловят акул.

Напомним, в австралийском городе Брисбен вор, который убегал от полиции, пытаясь остаться на воле решился на отчаянный шаг — он бросился в наполненную акулами воду, чтобы оторваться от погони.