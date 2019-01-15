Науковці відкрили новий вид акул після аналізу музейних колекцій (ФОТО)

Акула. Фото: flickr.com

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Новий вид акул після тривалих досліджень музейних колекцій в Австрії та США виявили дослідники.

Вчені вивчали акул, найдених у В'єтнамі, Таїланді та на острові Борнео близько століття тому. Дослідження щодо нового виду акул було опубліковано в журналі PLOS One, повідомляє видання Gizmodo.

Спершу дослідники вважали, що виявлені особини належали до виду сірих акул Carcharhinus porosus, однак цей вид мешкає лише в американських водах.

Завдяки низці морфологічних відмінностей від інших акул науковці виділили нових представників надряду хрящових риб у новий вид Carcharhinus obsolerus. Виявлені особини мали дещо інші зуби, плавники, хрящові скелети.

Наразі невідомо, де мешкали ці акули, оскільки їхні зразки знайшли вже у місцях рибної торгівлі.

Науковці припускають, що вид Carcharhinus obsolerus міг вимерти, оскільки в прибережних зонах на південному-сході Азії активно ловлять акул.

Нагадаємо, в австралійському місті Брісбен злодій, який тікав від поліції, намагаючись залишитися на волі зважився на відчайдушний крок — він кинувся в наповнену акулами воду, щоб відірватися від погоні.