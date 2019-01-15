На хабарі у Львові затримали посадовця Державної аудиторської служби (ФОТО)

У Львові поліція викрила корупціонера. Фото: Інформатор

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У Львові 15 січня поліцейські затримали на хабарі керівника одного з відділів Західного офісу Державної аудиторської служби України.

Встановлено, що посадовець організував корупційну схему проведення аудиту в бюджетних установах. Про це повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Корупціонер вимагав хабарі й обіцяв громадянам, що аудит в разі оплати пройде без виявлення фінансових порушень. Посадовця затримали під час під час одержання «винагороди» у сумі 30 тис. грн.

Крім того, поліцейські затримали й бухгалтера бюджетної установи, яка надала посадовцю неправомірну вигоду.

Співробітники поліції задокументували, що корупціонер завдяки незаконній схемі зумів збагатитися на суму 90 тис. грн.

Правоохоронці інкримінують затриманому вчинення злочину, передбаченого ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Щодо бухгалтера, то їй інкримінують ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.

Нагадаємо, в Херсонській області на хабарі затримали заступника мера Генічеська. Посадовець отримав від громадянки частину хабара в сумі 28 тис. грн та обіцяв посприяти у вирішенні питання щодо придбання у неї міською радою за бюджетні кошти однокімнатної квартири.