На взятке во Львове задержали чиновника Государственной аудиторской службы (ФОТО)

Во Львове полиция разоблачила коррупционера. Фото: Информатор

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Racurs.ua

Во Львове 15 января полицейские задержали на взятке руководителя одного из отделов Западного офиса Государственной аудиторской службы Украины.

Установлено, что чиновник организовал коррупционную схему проведения аудита в бюджетных учреждениях. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Коррупционер требовал взятки и обещал гражданам, что аудит в случае оплаты пройдет без выявления финансовых нарушений. Чиновника задержали во время получения «вознаграждения» в сумме 30 тыс. грн.

Кроме того, полицейские задержали и бухгалтера бюджетного учреждения, которая предоставила должностному лицу неправомерную выгоду.

Сотрудники полиции задокументировали, что коррупционер благодаря незаконной схеме сумел обогатиться на сумму 90 тыс. грн.

Правоохранители инкриминируют задержанному совершение преступления, предусмотренного ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Относительно бухгалтера, то ей инкриминируют ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу) УК Украины.

Напомним, в Херсонской области на взятке задержали заместителя мэра Геническа. Чиновник получил от гражданки часть взятки в сумме 28 тыс. грн и обещал посодействовать в решении вопроса о приобретении у нее городским советом за бюджетные средства однокомнатной квартиры.