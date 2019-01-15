Навчання українських військових. Фото: flickr.com

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Збройні сили України цьогоріч візьмуть участь у 20 міжнародних військових навчаннях.

Крім того, проведення військових маневрів заплановано й в Україні. Про це 15 січня під час брифінгу в Києві заявив заступник начальника Головного управління підготовки ЗСУ полковник Ігор Подолян, інформує прес-служба Міністерства оборони.

В Україні відбудеться шість багатонаціональних навчань. Зокрема, планується проведення вже традиційних «Сі Бриз-2019», «Репід Трайдент-2019», «Кленова арка-2019», «Ріверайн-2019».

Поза межами країни військові покращать свої навички в 20-ти навчаннях.

Також цьогоріч в ЗСУ відбудеться близько 250 заходів оперативної підготовки, планується проведення майже 2 тис. основних заходів.

Нагадаємо, бійці Збройних сил України зможуть відпрацьовувати ведення бою в місті, оскільки у міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ (Яворівський військовий полігон) завершили будівництво навчального місця, де українські військові зможуть проводити навчання, які імітують бій в населеному пункті.