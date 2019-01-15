Учения украинских военных. Фото: flickr.com

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Racurs.ua

Вооруженные силы Украины в этом году примут участие в 20 международных военных учениях.

Кроме того, проведение военных маневров запланировано и в Украине. Об этом 15 января во время брифинга в Киеве заявил заместитель начальника Главного управления подготовки ВСУ полковник Игорь Подолян, информирует пресс-служба Министерства обороны.

В Украине состоится шесть многонациональных учений. В частности, планируется проведение уже традиционных «Си Бриз-2019», «Репид Трайдент-2019», «Кленовая арка-2019», «Риверайн-2019».

За пределами страны военные улучшат свои навыки в 20-ти учениях.

Также в этом году в ВСУ пройдет около 250 мероприятий оперативной подготовки, планируется проведение почти 2 тыс. основных мероприятий.

Напомним, бойцы Вооруженных сил Украины смогут отрабатывать ведение боя в городе, поскольку в международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск (Яворивский военный полигон) завершили строительство учебного места, где украинские военные смогут проводить учения, имитирующие бой в населенном пункте.