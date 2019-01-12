Россия начала военные учения в оккупированном Крыму: задействована артиллерия и бронетехника

Российские военные во время учений. Фото: Modern Weapon

https://racurs.ua/n116731-rossiya-nachala-ucheniya-v-okkupirovannom-krymu-zadeystvovana-artilleriya-i-bronetehnika.html

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Военные учения артиллеристов армейского корпуса Черноморского флота России начались 12 января на одном из полигонов в оккупированном Крыму.

В маневрах принимают участие более 300 военнослужащих страны-агрессора и используется более 20 единиц техники — САУ «Нона-С», «Гвоздика» и другая техника. Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа РФ.

Отмечается, что экипажи самоходных артиллерийских установок, расчеты артиллеристов и минометчиков сдают нормативы инженерного оборудования, маскировки и смены огневых позиций.

К учениям оккупанты приобщили и беспилотники. Дроны обнаруживают цели и корректируют огонь артиллерии.

Напомним, неделю назад на территории Крыма оккупанты устроили учения расчетов противокорабельного ракетного комплекса «Бал». Российские военные отрабатывали задачи ракетных ударов при развертывании с марша.