Россия начала военные учения в оккупированном Крыму: задействована артиллерия и бронетехника

Россия начала военные учения в оккупированном Крыму: задействована артиллерия и бронетехникаhttps://racurs.ua/n116731-rossiya-nachala-ucheniya-v-okkupirovannom-krymu-zadeystvovana-artilleriya-i-bronetehnika.htmlRacurs.ua
Военные учения артиллеристов армейского корпуса Черноморского флота России начались 12 января на одном из полигонов в оккупированном Крыму.
В маневрах принимают участие более 300 военнослужащих страны-агрессора и используется более 20 единиц техники — САУ «Нона-С», «Гвоздика» и другая техника. Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа РФ.
Отмечается, что экипажи самоходных артиллерийских установок, расчеты артиллеристов и минометчиков сдают нормативы инженерного оборудования, маскировки и смены огневых позиций.
К учениям оккупанты приобщили и беспилотники. Дроны обнаруживают цели и корректируют огонь артиллерии.
Напомним, неделю назад на территории Крыма оккупанты устроили учения расчетов противокорабельного ракетного комплекса «Бал». Российские военные отрабатывали задачи ракетных ударов при развертывании с марша.