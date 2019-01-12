Росія почала військові навчання в окупованому Криму: задіяна артилерія та бронетехніка

Російські військові під час навчань. Фото: Modern Weapon

https://racurs.ua/ua/n116731-rosiya-pochala-navchannya-v-okupovanomu-krymu-zadiyana-artyleriya-ta-bronetehnika.html

Racurs.ua

Військові навчання артилеристів армійського корпусу Чорноморського флоту Росії 12 січня розпочалися на одному із полігонів в окупованому Криму.

У маневрах беруть участь понад 300 військовослужбовців країни-агресора та використовується понад 20 одиниць техніки — САУ «Нона-С», «Гвоздика» тощо. Про це повідомила прес-служба Південного військового округу РФ.

Зазначається, що екіпажі самохідних артилерійських установок, розрахунки артилеристів та мінометників здають нормативи з інженерного обладнання, маскування і зміни вогневих позицій.

До навчань окупанти долучили й безпілотники. Дрони виявляють цілі та корегують вогонь артилерії.

Нагадаємо, тиждень тому на території Криму окупанти влаштували навчання розрахунків протикорабельного ракетного комплексу «Бал». Російські військові відпрацьовували завдання ракетних ударів під час розгортання з маршу.