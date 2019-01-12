В Одесу прибули семеро українських моряків, врятованих із затонулого поблизу Туреччини судна

Один із моряків, яких врятували із затонулого судна. Фото: UkrMedia

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Врятовані українські моряки із затонулого в Чорному морі вантажного судна 12 січня прибули в Україну.

Сімох членів екіпажу судна Volgo-Balt 214 в міжнародному аеропорту «Одеса» зустрічали родичі, представники Міністерства зовнішніх справ та благодійного фонду «Ассоль». Про це повідомляє «Укрінформ».

Поки моряки Євген Ільченко, Денис Скачко, Станіслав Шевчук, Павло Мельниченко, Олег Геращенко, Євген Яценко та кок Тетяна Будко не коментували журналістам обставини трагедії.

Євген Яценко лише повідомив, що до прибуття рятувальників майже половина екіпажу загинула. Люди майже чотири години провели в крижаній воді.

Нагадаємо, 7 січня поблизу берегів Туреччини в Чорному морі затонуло вантажне судно з 13 членами екіпажу на борту. З них 11 осіб були громадянами України. Окрім українців на вантажному судні також були громадяни Росії та Азербайджану.

Внаслідок аварії загинули четверо українців та двоє іноземців. Ще сімох доправили до лікарень міста Самсун.