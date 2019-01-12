В Одессу прибыли семь украинских моряков, которых спасли из затонувшего вблизи Турции грузового судна

Один из моряков, которых спасли с затонувшего судна. Фото: UkrMedia

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Украинские моряки, спасенные с затонувшего в Черном море грузового судна 12 января прибыли в Украину.

Семь членов экипажа судна Volgo-Balt 214 в международном аэропорту «Одесса» встречали родственники, представители Министерства иностранных дел и благотворительного фонда «Ассоль». Об этом сообщает «Укринформ».

Моряки Евгений Ильченко, Денис Скачко, Станислав Шевчук, Павел Мельниченко, Олег Геращенко, Евгений Яценко и кок Татьяна Будко еще не комментировали журналистам обстоятельства трагедии.

Евгений Яценко лишь сообщил, что до прибытия спасателей почти половина экипажа погибла. Люди почти четыре часа провели в ледяной воде.

Напомним, 7 января у берегов Турции в Черном море затонуло грузовое судно с 13 членами экипажа на борту. Из них 11 человек были гражданами Украины. Кроме украинцев на грузовом судне также были граждане России и Азербайджана.

В результате аварии погибли четыре украинца и два иностранца. Еще семь человек доставили в больницы города Самсун.