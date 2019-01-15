Компания Moqi представила необычный смартфон, который напоминает игровую консоль PlayStation Vita (ФОТО)

Гаджет похож на портативную игровую консоль. Фото: Популярная механика

https://racurs.ua/n116851-kompaniya-moqi-predstavila-neobychnyy-smartfon-kotoryy-napominaet-igrovuu-konsol-playstation-vita.html

Racurs.ua

Смартфон Moqi по внешнему виду очень похож на портативную игровую консоль.

При этом гаджет, который напоминает консоль PlayStation Vita (Плейстейш Вита), является полноценным смартфоном. Устройство оснастили процессором Snapdragon 710 и шестью гигабайтами оперативной памяти. Объем внутренней памяти составляет 64 ГБ, присутствует поддержка карт памяти. Об этом сообщает «Популярная механика».

Экран устройства имеет разрешение Full HD, а мощный аккумулятор можно заменять.

Смартфон получил стереодинамики, систему охлаждения с тепловыми трубками и множество кнопок для управления игровыми функциями. К устройству можно подключить клавиатуру и мышь.

В Moqi установлены две камеры с разрешением 16 и 5 мегапикселей.

Напомним, суд в Калифорнии запретил принуждать подозреваемых разблокировать смартфоны с помощью биометрических данных, поскольку это противоречит пятой поправке Конституции США.