Компания Moqi представила необычный смартфон, который напоминает игровую консоль PlayStation Vita (ФОТО)https://racurs.ua/n116851-kompaniya-moqi-predstavila-neobychnyy-smartfon-kotoryy-napominaet-igrovuu-konsol-playstation-vita.htmlRacurs.ua
Смартфон Moqi по внешнему виду очень похож на портативную игровую консоль.
При этом гаджет, который напоминает консоль PlayStation Vita (Плейстейш Вита), является полноценным смартфоном. Устройство оснастили процессором Snapdragon 710 и шестью гигабайтами оперативной памяти. Объем внутренней памяти составляет 64 ГБ, присутствует поддержка карт памяти. Об этом сообщает «Популярная механика».
Экран устройства имеет разрешение Full HD, а мощный аккумулятор можно заменять.
Смартфон получил стереодинамики, систему охлаждения с тепловыми трубками и множество кнопок для управления игровыми функциями. К устройству можно подключить клавиатуру и мышь.
В Moqi установлены две камеры с разрешением 16 и 5 мегапикселей.
Напомним, суд в Калифорнии запретил принуждать подозреваемых разблокировать смартфоны с помощью биометрических данных, поскольку это противоречит пятой поправке Конституции США.