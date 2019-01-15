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Гаджет похож на портативную игровую консоль. Фото: Популярная механика

Компания Moqi представила необычный смартфон, который напоминает игровую консоль PlayStation Vita (ФОТО)

15 янв 2019, 20:07
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Смартфон Moqi по внешнему виду очень похож на портативную игровую консоль.

При этом гаджет, который напоминает консоль PlayStation Vita (Плейстейш Вита), является полноценным смартфоном. Устройство оснастили процессором Snapdragon 710 и шестью гигабайтами оперативной памяти. Объем внутренней памяти составляет 64 ГБ, присутствует поддержка карт памяти. Об этом сообщает «Популярная механика».

Экран устройства имеет разрешение Full HD, а мощный аккумулятор можно заменять.

Смартфон получил стереодинамики, систему охлаждения с тепловыми трубками и множество кнопок для управления игровыми функциями. К устройству можно подключить клавиатуру и мышь.

В Moqi установлены две камеры с разрешением 16 и 5 мегапикселей.

Смартфон компании Moqi. Фото: Популярная механика

Напомним, суд в Калифорнии запретил принуждать подозреваемых разблокировать смартфоны с помощью биометрических данных, поскольку это противоречит пятой поправке Конституции США.


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