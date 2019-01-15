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Принуждать подозреваемых разблокировать смартфоны с помощью биометрических данных запретил суд у США. Фото: Газета.Ру

Американский суд запретил принуждать подозреваемых разблокировать смартфоны с помощью отпечатка

15 янв 2019, 14:19
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Принуждать подозреваемых разблокировать смартфоны с помощью биометрических данных запретил суд в Калифорнии.

Судья в своем решении указал, что представители правоохранительных органов не имеют права заставлять подозреваемых разблокировать свои гаджеты с помощью отпечатков пальцев, поскольку это противоречит пятой поправке Конституции США (свидетельствование против себя), сообщает Forbes.

Решение было принято в рамках дела, в котором подозреваемые шантажировали пользователей соцсети Facebook угрозами опубликовать пикантные видео с их участием. Судья указал в решении, что правоохранители должны найти иной способ получения улик, не требуя доступа к гаджетам подозреваемых.

Этим решением был отменен парадокс в судебной практике США: ранее следователи не могли требовать знаковый пароль от гаджетов, но принуждать применить биометрические данные для разблокировки смартфонов разрешалось.


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