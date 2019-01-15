США могут выйти из НАТО: СМИ рассказали о намерениях Трампа

США могут выйти из НАТО. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n116830-ssha-mogut-vyyti-iz-nato-smi-rasskazali-o-namereniyah-trampa.html

Racurs.ua

В прошлом году президент США Дональд Трамп рассматривал возможность выхода США из НАТО, что означало бы уничтожение Альянса.

Нынешние и бывшие сотрудники Белого дома, которые поддерживают НАТО, до сих пор боятся, что Трамп выполнит свои угрозы, пишет New York Times.

Источники американского издания утверждают, что Трамп часто говорил в частных разговорах о том, что хочет вывести США из НАТО. Перед саммитом НАТО летом 2018 года Трамп заявил, что он не видит необходимости в Альянсе, который, по его мнению, только истощает США.

Министр обороны Джим Маттис и советник президента США Джон Болтон смогли отстоять американскую стратегию без упоминаний о выходе из НАТО. Главным их аргументом было то, что это сильно сократило бы американское влияние в Европе и усилило бы влияние России.

Многочисленные разговоры Трампа о желании выйти из НАТО вызывают беспокойство у чиновников, кроме этого президент США скрывает детали своих разговоров с президентом России Владимиром Путиным.