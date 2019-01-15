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Ракурс
США могут выйти из НАТО. Фото: 112 Украина

США могут выйти из НАТО: СМИ рассказали о намерениях Трампа

15 янв 2019, 14:12
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В прошлом году президент США Дональд Трамп рассматривал возможность выхода США из НАТО, что означало бы уничтожение Альянса.

Нынешние и бывшие сотрудники Белого дома, которые поддерживают НАТО, до сих пор боятся, что Трамп выполнит свои угрозы, пишет New York Times.

Источники американского издания утверждают, что Трамп часто говорил в частных разговорах о том, что хочет вывести США из НАТО. Перед саммитом НАТО летом 2018 года Трамп заявил, что он не видит необходимости в Альянсе, который, по его мнению, только истощает США.

Министр обороны Джим Маттис и советник президента США Джон Болтон смогли отстоять американскую стратегию без упоминаний о выходе из НАТО. Главным их аргументом было то, что это сильно сократило бы американское влияние в Европе и усилило бы влияние России.

Многочисленные разговоры Трампа о желании выйти из НАТО вызывают беспокойство у чиновников, кроме этого президент США скрывает детали своих разговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Это уничтожило бы 70 лет работы многих администраций: демократических и республиканских. Это стало бы крупнейшим успехом, о котором Путин мог бы только мечтать», — прокомментировал возможный выход США из НАТО заместитель министра обороны Штатов Майкл Флорной.


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