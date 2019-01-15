Климкин с иностранными министрами не долетел вертолетом в Мариуполь (ФОТО)

В 2017 году Климкин летал на Донбасс с тогдашним министром иностранных дел Австрии Себастианом Курцом, фото — Твиттер

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Руководители министерств иностранных дел Украины, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы не смогли во вторник, 15 января, долететь до Мариуполя.

Из-за сложных погодных условий пилоты вертолета, которым летели министры, решили вернуться в Киев, — сообщил глава украинского МИД Павел Климкин в своем Твиттер.

«Несмотря на тяжелые погодные условия, попытались долететь до Мариуполя. Экипаж принял решение вернуться», — написал министр.

Климкин намеревался показать международным партнерам Украины пустой порт Мариуполя, который страдает из-за экономической блокады России.

Министр пообещал организовать сеанс видеосвязи глав дипломатических ведомств Прибалтики и Польши с Мариуполем. Климкин отвез гостей в Днипро для встречи с медиками больницы им. Мечникова, в которой лечат раненых украинских солдат.

Перед полетом Климкин предупреждал, что погода не способствует полету и говорил, что «полагается только на наших лучших пилотов».

Климкин отправился на Донбас с главами МИД Эстонии, Польши, Латвии и Литвы сегодня утром. Министры были намерены ознакомиться с актуальной социальной и экономической ситуацией в регионе, осложненной российской агрессией, в частности, созданием препятствий свободе мореплавания в Керченском проливе.

Этот визит является ответом на призыв украинского МИД к руководителям внешнеполитических ведомств стран-членов ЕС отреагировать на акт агрессии России против Украины в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.

Напомним, что сегодня ГСЧС объявила штормовое предупреждение в Украине. Синоптики предупредили о метели и порывах ветра 15−20 м/с. Из-за сильного ветра возможен обрыв линий электропередач.