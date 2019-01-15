Клімкін з іноземними міністрами не долетів вертольотом до Маріуполя (ФОТО)

У 2017 році Клімкін літав на Донбас із тодішним міністром закордонних справ Австрії Себастіаном Курцом, фото — Твіттер

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Керівники міністерств закордонних справ України, Польщі, Естонії, Латвії і Литви не змогли у вівторок, 15 січня, долетіти до Маріуполя.

Через складні погодні умови пілоти вертольота, яким летіли міністри, вирішили повернутися до Києва, — повідомив глава українського МЗС Павло Клімкін у своєму Твіттер.

«Незважаючи на важкі погодні умови, спробували долетіти до Маріуполя. Екіпаж прийняв рішення повернутися», — написав міністр.

Клімкін мав намір показати міжнародним партнерам України порожній порт Маріуполя, який потерпає від економічної блокади Росії.

Міністр пообіцяв організувати сеанс відеозв’язку глав дипломатичних відомств Прибалтики та Польщі з Маріуполем. Натомість Клімкін відвіз гостей у Дніпро для зустрічі із медиками лікарні ім. Мечникова, у якій лікують поранених українських солдат.

Перед польотом Клімкін попереджав, що погода не сприяє польоту і казав, що «покладається тільки на наших найкращих пілотів».

Клімкін вирушив на Донбас з главами МЗС Естонії, Польщі, Латвії і Литви сьогодні вранці. Міністри мали намір ознайомитися з актуальною соціальною та економічною ситуацією регіону, ускладненою російською агресією, зокрема, створенням перешкод свободі мореплавства через Керченську протоку в порти Бердянська і Маріуполя.

Цей візит є відповіддю на заклик українського МЗС до керівників зовнішньополітичних відомств країн-членів ЄС відреагувати на акт агресії Росії проти України в Керченській протоці 25 листопада 2018 року.

Нагадаємо, що сьогодні ДСНС оголосила штормове попередження в Україні. Синоптики попередили про хуртовини і пориви вітру 15−20 м/с. Через сильний вітер можливий обрив ліній електропередач.