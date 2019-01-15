Штормове попередження в Україні: ДСНС попереджає про сильний вітер і хуртовини

Штормове попередження в Україні. Фото: АиФ-Оренбург

https://racurs.ua/ua/n116819-shtormove-poperedjennya-v-ukrayini-dsns-ogolosyla-jovtyy-riven-nebezpeky.html

Racurs.ua

На сьогодні, 15 січня, Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) оголосила штормове попередження по всій Україні. Мешканців усіх областей попереджають про сильні пориви вітру.

В деяких областях вдень буде сонячна погода без опадів, але сильний вітер почнеться ввечері. Про це повідомив прес-центр ДСНС з посиланням на Український гідрометцентр.

15 січня пориви вітру сягатимуть 15−20 м/с, місцями очікуються хуртовини. ДСНС оголосила жовтий рівень небезпеки. Українців попереджають, що через сильний вітер можливий обрив ліній електропередач, особливо часто це стається у селищах.

У Києві та Київській області також очікуються пориви вітру 15−20 м/с та хуртовини.

Українців просять під час сильного вітру бути уважними та триматися якнайдалі від великих рекламних щитів, дерев. Ввечері на дорогах країни буде ожеледиця, як на проїжджій частині, так і на тротуарах. Тому треба бути обачними та не поспішати.