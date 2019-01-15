Внаслідок страйку аеропортів Німеччини скасовано декілька українських рейсів

Страйк аеропортів у Німеччині, фото — DW

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У ФРН 15 січня розпочався страйк співробітників восьми аеропортів.

Під час одноденної акції протесту службовці аеропортів нагадають про свої вимоги підвищити заробітну плату, повідомляє сайт найбільшої німецької профспілки Ver.di.

Страйк охопить майже 23 тис. осіб у восьми аеропортах Німеччини — Гамбурзі, Ганновері, Бремені, Франкфурті-на-Майні, Дрездені, Мюнхені, Лейпцигу, Ерфурті. Ці летовища не працюватимуть до 20.00 — 23.00.

Акція протесту зачепить й українських пасажирів. Скасовано рейси компанії Wizzair Гамбург — Київ та Київ — Гамбург, але рейси з української столиці до Мюнхена та Франкфурта відбудуться за розкладом.

Натомість виліт з Франкфурта до Києва буде неможливий, адже має здійснюватися до 20.00 — часу, до якого службовці аеропорту припинили обслуговувати пасажирів.

Загалом від страйку постраждають щонайменше 220 тис. авіапасажирів. Він є одним із наймасштабніших у Німеччині, адже, наприклад, тільки у Франкфурті скасовано 470 рейсів із запланованих 1200.

Сьогоднішня акція протесту є попереджувальною перед початком нових переговорів щодо підвищення зарплат робітників служб безпеки. Їх мають намір провести 23 січня. Профспілки вимагають збільшити оплату праці цієї категорії працівників до 20 євро на годину.

Раніше «Ракурс» повідомляв, про низку страйків в авіаіндустрії Європи, яка прокотилася влітку 2018 року. У Німеччині акції протесту відновилися на початку цього року.